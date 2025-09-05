Reno Galliera, Rocca al vertice della polizia locale

Cambio al vertice della Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera. Da lunedì 1° settembre il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera ha un nuovo comandante: Marco Rocca, finora vicecomandante, subentra a Massimiliano Galloni, che lascia l’incarico per assumere un nuovo ruolo nell’area del Circondario imolese. Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione della seduta della Giunta dell’Unione.

Massimiliano Galloni ha ricoperto l’incarico di comandante del Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera coordinando il servizio intercomunale attivo nei territori di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e, dal 2011, anche Castel Maggiore.

Marco Rocca, il nuovo comandante, ha finora ricoperto il ruolo di vicecomandante del Corpo e la responsabilità del primo reparto della Polizia Locale dell’Unione. In precedenza ha diretto il servizio di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio. Laureato in Scienze politiche, vanta una lunga esperienza nel coordinamento operativo e amministrativo dei servizi locali di polizia.

"Desidero augurare buon lavoro al comandante Rocca, figura più che idonea per questo incarico, non solo per le doti professionali ma anche per la conoscenza e l’esperienza precedentemente maturata nel campo; un bagaglio prezioso per affrontare le sfide che ci aspettano e rafforzare ancora di più il rapporto di fiducia e collaborazione con la cittadinanza – dichiara il presidente dell’Unione Stefano Zanni –. Sono certo che saprà proseguire con competenza e dedizione il percorso già avviato dal Corpo Unico di Polizia Locale sotto la direzione di Galloni, al quale rivolgo un sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato il Corpo in questi anni".

z. p.