Reno, tragedia sfiorata. Due operai nel fiume: salvati con l’elicottero

Attimi di paura, giovedì scorso, per due operai a lavoro sulle sponde del fiume Reno.

Nel primo pomeriggio, gli agenti a bordo di una volante che stava transitando sulla tangenziale notano un uomo, italiano di 40 anni, aggrappato a un muletto che stava sprofondando nelle acque del fiume.

Nello specifico, l’operaio stava attraversando il fiume a bordo del mezzo per completare un lavoro di manutenzione alle travi che sorreggono la tangenziale.

Qualcosa, però, è andato storto: il muletto è rimasto bloccato e ha iniziato a imbarcare acqua. Il quarantenne è fortunatamente riuscito a uscire, rimanendo aggrappato al mezzo nella speranza di salvarsi la vita.

E così è stato, anche grazie all’immediato contribuito degli agenti che, dopo averlo visto in difficoltà, sono subito scesi per cercare di prestargli i primi soccorsi.

Nel mentre, anche un collega dell’uomo, un operaio ventiduenne di origine tunisina, si era buttato in acqua per aiutarlo ma, a causa della forte corrente, è rimasto bloccato anche lui rischiando di essere trascinato via.

A quel punto i poliziotti, dopo aver tempestivamente allertato i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, sono intervenuti per aiutare i due lavoratori.

Come è avvenuto il salvataggio? Innanzitutto, gli agenti hanno lanciato una corda al ventiquattrenne dicendogli di legarla in vita così da mettersi in sicurezza.

Fatto questo, i poliziotti – che hanno coordinato tutta la prima parte delle operazioni, seguendo passo passo il giovane lavoratore e cercando di tranquillizzarlo nonostante la gravità della situazione – hanno detto al ragazzo di avvicinarsi al collega rimasto aggrappato al muletto così da legarle anche lui con la corda ed evitando che venisse portato via dalla corrente molto forte che c’era nel fiume.

Dopo poco, sul posto sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco che, con l’ausilio dell’elisoccorso, hanno tratto in salvo i due operai.

I lavoratori, che poco dopo il recupero sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari del 118, non hanno fortunatamente riportato ferite e stanno bene. Fondamentale è stato l’intervento degli agenti che, mettendo subito in sicurezza gli operai in attesa dell’arrivo degli uomini del 115, hanno evitato che i due venissero inghiottiti dalle acque gelide del Reno e trascinati via dalla corrente.

A pochi giorni dalla strage della centrale idroelettrica di Bargi dove sono morti 7 tecnici, un altro incidente sul lavoro non è, per poco, costato la vita a due

operai.

Chiara Caravelli