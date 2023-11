Renzo Ulivieri: malore allo stadio, Bologna in ansia

Bologna, 18 novembre 2023 – Ricoverato all’ospedale Santo Spirito, a Roma. Ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Il ricovero riguarda Renzo Ulivieri, 82 anni, presidente dell’Associazione italiana Allenatori nonché ex tecnico del Bologna, portato dalla serie C alla serie A nella seconda metà degli anni Novanta.

Renzaccio, come viene chiamato per il suo carattere fumantino (che negli anni si è addolcito) ha accusato un malore, allo stadio Olimpico di Roma, prima dell’inizio della partita tra la Nazionale italiana e la Macedonia del Nord. Il tecnico, seguito dai suoi famigliari, recentemente era stato anche al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, per seguire da vicino il suo Bologna e le metodologie di allenamento di Thiago Motta, del quale proprio Ulivieri ha una grande stima, dopo averlo osservato da vicino a Coverciano.