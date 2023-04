Reparto salumeria, serve un venditore

Un banconierea reparto salumeria viene cercatoa nel comune di Dozza. La figura individuata si occuperà della vendita al banco di prodotti di salumeria, gastronomia e formaggi, utilizzando coltelli, affettatrici e impacchettatrici. È offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi. Inquadramento previsto: V livello. Retribuzione lorda mensile indicativa: 1.500 euro. Data presunta inizio del rapporto di lavoro: aprile 2023. Orario di lavoro a tempo pieno per 40 ore settimanali dal lunedì al sabato (più alcune domeniche). Giorno di riposo: domenica o un giorno infrasettimanale. È richiesta la patente B ed è preferibile l’avere conseguito l’attestato HACCP sulle regole dell’igiene e della sicurezza alimentare. Preferibile ma non indispensabile l’esperienza nella mansione. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Per candidarsi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni.