Reperti dell’età del Bronzo in mostra alla Rocca di Bazzano

Valsamoggia rende omaggio ai fondatori della Società per gli scavi archeologici in Bazzano, e nell’occasione mostra al pubblico per la prima volta i reperti di un importante villaggio dell’età del Bronzo, ovvero tra i 3mila e i 4mila anni fa, emersi sei anni fa durante i lavori di realizzazione dell’ultimo tratto di Nuova Bazzanese. Così domani nella sede del museo archeologico Crespellani, presso la Rocca dei Bentivoglio, si apre la mostra intitolata: ’A lustro e decoro del paese’.

L’occasione è quella dei 150 anni dalla nascita di quella Società per gli scavi che, composta inizialmente da 18 persone e diretta da Arsenio Crespellani cui il museo oggi è dedicato, nasce nel 1873 per recuperare e valorizzare i reperti storici rinvenuti sul territorio con l’intenzione precisa di dare lustro al paese in cui sono stati ritrovati, ovvero Bazzano. Fino al 31 marzo nelle sale del piano nobile della Rocca i visitatori potranno accedere alla sezione archivistica, con documenti significativi provenienti dall’archivio storico che raccontano la vita intensa, breve e travagliata della compagine guidata da Crespellani. Nella seconda sezione, quella archeologica, grazie alla collaborazione della Soprintendenza, sono esposti i materiali rinvenuti nella necropoli di Fornace Minelli a Bazzano e nella necropoli di Monte Morello a Monteveglio oltre a reperti provenienti da nuovi scavi fra i quali spiccano appunto quelli trovati pochi anni fa, oltre a una piccola ma importante vetrina con materiali medievali scoperti nel piazzale della Rocca tra 1950 e 1951.

"La mostra che andiamo ad inaugurare– spiega il direttore della Fondazione Elio Rigillo- ha tre obiettivi: il primo è quello di riscoprire la figura di Arsenio Crespellani come interprete della storia culturale, sociale e politica che nella seconda metà dell’Ottocento ha condotto alla nascita di un museo civico archeologico pubblico a Bazzano. Il secondo è quello di accrescere la conoscenza dei materiali che sono conservati nei depositi oltre a quelli acquisiti negli scavi più recenti e mostrare al pubblico contesti altamente significativi per la storia del nostro territorio".