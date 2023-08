Reperti romani nel cantiere della Porrettana

Dopo le bombe, i reperti archeologici. E’ un cantiere tutto a ostacoli quello che a Casalecchio sta realizzando il primo stralcio della Nuova Porrettana tra la Rotonda Biagi e il Faianello. Due chilometri ad alte interferenze, in parte previste e programmate, e in parte impreviste. Così, da alcune settimane da una parte e dall’altra del primo tratto di cavalcavia ferroviario di via Porrettana, le ruspe stanno preparando il terreno per il transito dello ‘scatolare’ in cemento armato che andrà a innestare la nuova viabilità sull’Asse attrezzato. Ed è proprio in questa fase che a lato della linea ferroviaria Bologna-Porretta, nel corso di lavori di scavo relativamente superficiali, sono emerse tracce di insediamenti antichi che hanno comportato inizialmente il blocco dei lavori e la segnalazione alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio. A un primo saggio si è accertato che il manufatto di maggior rilievo emerso in loco, insieme a tracce meno importanti, è una fornace di età romana ben conservata in una posizione che non interferisce con l’area di cantiere. Anas e Soprintendenza hanno infatti verificato la possibilità di salvaguardare questo manufatto ‘in situ’ senza interrompere i lavori.

Così il cantiere a monte del cavalcavia ha lavorato a ritmo intenso fino alla breve interruzione ferragostana, e dall’altra parte, sul lato a valle, si notano una serie di scavi di modesta profondità eseguiti dagli archeologi in tutta l’area che sta tra la massicciata ferroviaria e il terrapieno che sostiene la bretella che dalla rotonda Biagi va in direzione della tangenziale. Attività che si sono svolte sotto gli occhi curiosi dei passeggeri della linea ferrata e che attualmente appaiono sospese. Va ricordato che, come ha scritto Jacopo Ortalli, docente di archeologia classica all’Università di Ferrara e per oltre vent’anni funzionario alla Soprintendenza archeologica, questo da un punto di vista archeologico è un sito ‘strabiliante’ dove è documentata la stratificazione di una continuità di insediamento: dal 10mila avanti Cristo al Basso Medioevo. Questo è emerso fra la metà degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, quando lui stesso guidò la campagna di archeologia preventiva sui 60 ettari di terreno sui quali è poi cresciuto il nuovo quartiere della Meridiana, nel quale si estende un quasi dimenticato parco archeologico con i ruderi di una grande villa romana ricoperti da uno strato di terreno. Parco archeologico che dista poche centinaia di metri dal luogo di questo ritrovamento che, come conferma l’assessore ai lavori pubblici Paolo Nanni "Non hanno comportato il blocco del cantiere, che anzi procede regolarmente".

Gabriele Mignardi