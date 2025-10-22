"Repertorio e novità. Stagione da scoprire"

Pierangelo Conte, direttore artistico del Comunale, la stagione è stata definita in tempi rapidi, dopo la sua nomina a luglio. Quali sono stati i principali passaggi del lavoro?

"La stagione 2026 nasce da un percorso corale, frutto di una sinergia tra molte persone, fatto di condivisione e confronto. È stato un lavoro intenso, portato avanti in tempi rapidissimi. Il programma include opere, danza e concerti, e si estende da gennaio a dicembre. Abbiamo voluto trovare un equilibrio tra repertorio e novità, tra ciò che il pubblico ama e ciò che può incuriosire e sorprendere, attraversando circa trecento anni di musica, dal Barocco al contemporaneo".

In che modo si valorizzerà il contemporaneo?

"Grande attenzione è dedicata alla Scuola dell’Opera, al Corpo di Ballo, al Coro di voci bianche e al Coro dei giovani. Siamo felici di avere con noi un compositore in residenza, Nicola Campogrande, che a maggio porterà in prima mondiale Olympia. Inoltre, ci sarà una novità firmata da Pasquale Corrado, ‘Il sole giaguaro’ (11 dicembre), e una serie di eventi straordinari che oggi possiamo solo accennare, ma che presenteremo via via".

State valutando la nomina di un direttore musicale?

"Riteniamo fondamentale avviare un percorso di riflessione e dialogo con le maestranze artistiche del teatro. Abbiamo già cominciato a esplorare alcuni nomi, ma è un cammino da affrontare con cura: il 2026 sarà un anno di transizione. Il direttore musicale ha un ruolo chiave, sia nel repertorio sinfonico sia in quello lirico. Bologna ha una tradizione importante in questo senso: da Celibidache a Delman a Chailly fino a Lyniv, ultima in ordine di tempo. Questa eredità va onorata e tenuta presente".

Amalia Apicella