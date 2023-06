Report sulla crescita: l’Emilia-Romagna si è fermata

Complice la crisi mondiale e gli effetti dell’alluvione si conferma debole la previsione di crescita economica dell’Emilia-Romagna per il 2023. A dirlo è l’Osservatorio economia e lavoro in Emilia-Romagna dell’Ires, il cui nuovo report è stato presentato ieri a Bologna nella sede della Cgil. Dopo la caduta del Pil nel 2020 (-8,4%) a causa della pandemia, è seguita una forte ripresa nel 2021 che si è confermata anche nella prima parte del 2022. Poi il rallentamento, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. L’anno si è chiuso comunque con un +3,8% in linea con il dato nazionale e superando, in valori assoluti, il Pil antecedente la pandemia. Anche il valore aggiunto è cresciuto del 4,1% l’anno scorso. Nel 2023 e 2024 però questa frenata di fine anno proseguirà, tanto da prevedere una crescita molto modesta intorno al +0,9%. L’agricoltura dovrebbe passare da una lieve crescita nel 2022 (+0,7%) a una vera e propria recessione (-1,4%). Costruzioni (+10,2%) e servizi (+5,5%), in gran parte grazie al turismo, hanno trainato l’economia nel 2022, ma sembrano aver terminato la loro spinta e nel 2023 sono previsti in rallentamento (+2,8% e +1,2%). L’industria stenta su valori vicino allo zero, con l’export in sofferenza. E gli effetti dell’alluvione rischiano di appesantire il quadro complessivo.