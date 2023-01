Resa dei conti col machete, tre in manette

Ignari, si sono presentati all’appuntamento a un chioschetto di gelati a San Pietro in Casale, lo scorso 8 luglio, attorno alle 21.30. Ma era un’imboscata. Quando infatti i due fratelli tunisini quarantenni sono scesi dal loro furgoncino, da dietro alcuni bidoni dell’immondizia sono sbucati tre connazionali, a loro volta fratelli di 38, 40 e 43 anni, che armati di machete, mazze e spray urticante si sono scagliati su di loro, ferendoli gravemente e danneggiando pure il veicolo. A dare man forte ai tre aggressori sarebbero intervenuti anche altri due uomini, ignoti su cui si sta indagando. Alla fine, le vittime hanno riportato ferite a ginocchia, gomiti, mani, testa e caviglie; dopo una settimana all’ospedale Maggiore, sono stati dimessi uno con 30 e l’altro con 51 giorni di prognosi. Dopo mesi di indagini e accertamenti, in cui le vittime hanno smentito e ritrattato più volte la propria versione (al punto che le loro dichiarazioni sono state definite "in parte veritiere, a tratti farneticanti" dal giudice delle indagini preliminari Roberta Malavasi), e durante i quali si sono visionate le telecamere sul posto e riconosciuta l’auto posseduta da uno degli odierni indagati, martedì i carabinieri del Radiomobile di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito...