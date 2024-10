Resatsch e Lyniv per la Sinfonica

Offre uno spaccato del repertorio orchestrale – dal romanticismo di Hector Berlioz, passando per il tardo romanticismo di Sergej Rachmaninov, il modernismo musicale avviato da Claude Debussy e portato avanti da Maurice Ravel, con un salto a Eduard Resatsch – il concerto della Sinfonica che stasera (alle 20.30) vede sul podio la direttrice musicale del Teatro Comunale Oksana Lyniv all’Auditorium Manzoni. Lyniv propone Up in flames del compositore e violoncellista suo connazionale Resatsch: cinque Canzoni sinfoniche per soprano e orchestra, basate su brevi testi della poetessa Lina Kostenko.