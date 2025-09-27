"Rese e prezzi in calo, perdiamo grano duro"

Le quotazioni attuali e degli ultimi mesi dei cereali a paglia "sono un reale disincentivo per gli agricoltori a intraprendere le semine autunnali di frumento. Già questa sintesi potrebbe bastare per capire la situazione dei produttori, consapevoli che seminare ‘tenero’ o ‘duro’ comporta un grosso rischio, quello di non coprire i costi di produzione a fronte di un’incertezza del prezzo e andando incontro ad anticipazioni colturali importanti senza garanzie di ciò che si riesce a realizzare". Lo sottolinea Stefano Francia (in foto), presidente di Cia Agricoltori Italiani Emilia-Romagna, che a ridosso delle semine dei cereali autunnali riscontra "molta incertezza" tra i produttori. "Purtroppo, si decidono le semine in base al prezzo del cereale al momento della semina e questo è uno sbaglio, perché a giugno dell’anno prossimo, durante la mietitura, non conosceremo le quotazioni. Difficile dare consigli o indirizzi ora, si può ridurre il rischio diversificando le colture".