Resettava cellulari rubati: la Questura chiude negozio di via Marconi a Bologna

Bologna, 16 novembre 2023 – Il negozio era diventato un punto di riferimento per attività illecite, con rischio di favorire il commercio di merce proveniente da precedenti attività delittuose. Con queste parole, la Questura di Bologna spiega le ragioni di un provvedimento di chiusura, per una durata di 15 giorni, di un negozio di via Marconi specializzato nella riparazione di telefoni cellulari.

La misura di sospensione dell'attività è scattata dopo che nei giorni scorsi, nel corso di alcuni accertamenti svolti da agenti del 113, all'interno dell'esercizio è stato trovato un apparecchio ritenuto rubato, mentre veniva 'resettato’ per eliminare i dati contenuti all'interno e impedire così al proprietario di ritrovarlo. Il gestore, un commerciante originario del Bangladesh, era stato denunciato per i reati di ricettazione e riciclaggio.

"Considerata la gravità di quanto accertato ed essendo ravvisabile l'urgenza di adottare un provvedimento a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – prosegue la Questura - è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni relative all'esercizio per la durata di 15 giorni”.

A firmare il provvedimento di chiusura temporanea, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato il questore vicario di Bologna, Roberto Della Rocca.