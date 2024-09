Residenti e commercianti fra rabbia e paura

Un altro omicidio, l’ennesimo grave fatto di sangue nel giro di pochi mesi, è avvenuto la scorsa notte in piazza XX settembre. La vittima è un ivoriano di 26 anni senza fissa dimora. Intorno a una macchina bianca macchiata di rosso si sono concentrate, nella mattinata di ieri, le indagini dei carabinieri che in quel momento erano ancora in cerca dell’aggressore (poi individuato). Nella zona, intanto, aumentano la paura e lo sconforto dei negozianti e dei residenti della Galleria 2 Agosto. Dopo il buio arriva il giorno e la mattina sembra che inizi una giornata come tante. Chi passeggia

in Galleria non parla o non sa dell’accaduto.

I negozi sono animati dal passaggio di pendolari, giovani studenti e lavoratori, e tutto sembra essere tornato come prima. "Va sempre così", dicono alcuni. Per paura di ripercussioni o per lo sconforto, probabilmente, sono pochi ad avere

il coraggio di alzare la voce. C’è rabbia. Ma anche rassegnazione. Mentre qualche passante osserva i carabinieri intorno all’Alfa Romeo bianca, l’area della stazione da mesi è teatro di situazioni di terrore per chi ci vive. La zona calda ha già vissuto lo scorso maggio l’omicidio di Montez Alibi, tunisino ucciso sulla scalinata del Pincio da un ragazzo di 17 anni. Mentre pochi giorni prima

una donna era stata violentata nel parco

della Montagnola da un uomo poi arrestato

dai carabinieri. Senza contare le coltellate, le bottigliate e le risse all’interno del triangolo che va da piazza XX Settembre a via Boldrini e via Pietramellara. Una situazione che ormai i residenti e i commercianti non riescono più a sopportare.