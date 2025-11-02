Residenti e negozianti: "L’unione fa la forza. Ora continuiamo così"

"L’unione fa la forza e, finalmente, ci sentiamo ascoltati". Ci sono voluti anni, fatti di riunioni, segnalazioni, creazione di comitati e assemblee. Sono serviti anche tanti momenti di attriti e tensioni con l’amministrazione. Ma pare che ora sia tornato il sereno e che il clima sia disteso tra Palazzo d’Accursio e i cittadini, tra residenti e commercianti, della Bolognina. A dirlo a gran voce sono alcuni esercenti dell’area calda del Navile: "Personalmente non avevo dubbi sul fatto che si sarebbe individuato lo spazio giusto per il nuovo posto di polizia – inizia Giancarlo Morisi, patron dell’hotel Il Guercino –. Sono felice, però, che sia stato scelto uno spazio nel quadrilatero della Bolognina, dove ci sono i punti più sofferenti rispetto al tema del degrado e dello spaccio. Siamo tutti molto contenti". Anche perché "al momento la reputazione della Bolognina non è molto positiva e invece, con questo posto di polizia, la sua immagine potrà ripulirsi – sostiene –. Il presidio, infatti, sarà un punto di riferimento per i cittadini e per i lavoratori, a cui verrà garantita un po’ di serenità". Non solo un nuovo inizio per i bolognesi: "I miei clienti frequentano la zona e anche loro potranno beneficiare di questa sicurezza".

Nell’ultimo periodo "la situazione è migliorata", in particolare da quando "si è avviata la proficua collaborazione tra pubblico e privato, con l’assessora Madrid in prima fila – continua Morisi –. Le cose sono cambiate in positivo. C’è ancora da fare, certo, ma possiamo ritenerci contenti. È molto bello che siamo riusciti insieme a capire in che direzione andare". "Siamo contenti della prossima apertura del posto di polizia, che si aggiungerà all’impegno costante che mai è mancato da parte della stazione Navile dei carabinieri con il comandante Nicola Patti – sottolinea Simona Bentivogli di Ottica Bolognina –. Ma c’è ancora molto da fare: con i cantieri, viviamo l’incubo delle spaccate e dei borseggi. Ci sarebbe bisogno di una squadra di agenti appiedata che vigili sotto i portici, dove passano spacciatori in monopattini sfrecciando".

Contenti i residenti, come racconta Anna Rita Albano, portavoce del comitato ’Cittadini di via Franco Bolognese’: "Finalmente ci sentiamo ascoltati e l’assessora Madrid si prodiga molto per seguire le nostre richieste – dice –. Noi cittadini ci siamo uniti, mentre prima eravamo molto sparpagliati, lavorando in solitudine. Ora dimostriamo che l’unione fa la forza: noi abbiamo sempre portato le nostre segnalazioni ai carabinieri, che hanno sempre fatto il possibile e ci hanno sempre supportato". Ora "vediamo la collaborazione da parte delle istituzioni e speriamo di continuare così – aggiunge –. Abbiamo richiesto come comitato questo presidio fisso e ora arriverà". In più, "abbiamo anche chiesto una macchina dedicata a noi per presidiare la zona nelle ore notturne – chiude Albano –. Da quando sono incrementati i controlli, la compravendita avviene di notte ed è anche in quei momenti che bisogna essere presenti".

