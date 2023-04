Residenti senza pace "L’alcol scorreva nonostante i divieti Ha vinto l’inciviltà"

di Mariateresa Mastromarino

Il 25 aprile è stata una giornata di passione per il Pratello. Fiumi di cittadini, giovani e adulti, si sono riuniti nella strada e in piazza San Francesco per celebrare la Liberazione. Ma i festeggiamenti si sono trasformati in caos, disagi e delirio, anche nelle ore notturne. E gli strascichi della manifestazione si vedono anche il giorno dopo, nonostante la tempestiva pulizia effettuata da Hera.

Durante la festa una parte (incivile) delle migliaia di persone presenti ha lasciato a terra sporcizia e pezzi di vetro ma, soprattutto, ha trasformato la zona in un bagno pubblico a cielo aperto. E la rabbia dei residenti e dei commercianti, esasperati e infastiditi, non si placa.

"Il caos e gli schiamazzi non sono un problema – spiega Guglielmo Caliceti –. Ma in via Barberia c’era un tappeto di vetri, bottiglie e bicchieri di plastica. Dopo il passaggio del corteo, ho visto un ragazzo che urinava tranquillamente sulla serranda del mio garage. E questo è inconcepibile, è un atteggiamento che non c’entra niente con la Liberazione: si tratta di inciviltà".

La mancanza di più bagni chimici è stato un tasto dolente: "Non si può fermare la marea di gente, avviene una volta all’anno questa festa, e si sopporta – dicono Barbara Poggi e Renato Trabalza –. Ma servono più bagni, perché piazza Malpighi, in particolare, era invivibile. E quei pochi che c’erano non funzionavano. Abbiamo chiuso la gelateria alle 19, come da ordinanza, ma tanti minimarket hanno continuato a vendere alcol senza sosta".

Il disagio ha costretto alcuni negozianti a chiudere per l’intera giornata le attività. "Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da tanti disagi, mi hanno procurato danni e ansia – spiega Negar Baboli –. Ho deciso di chiudere il bar, mettendo all’interno anche i tavoli e le sedie esterne. Non è più un’occasione per commemorare la Liberazione, c’è gente che beve per strada ed è allo sbando. Non volevo che la mia vetrina diventasse un bagno pubblico".

I residenti sono furiosi: "Certi atteggiamenti e comportamenti per chi vive qui sono inaccettabili ed eccessivi – dice Alberto Bortolini –. Se ci sono le regole, vanno rispettate. I ritrovi e le assemblee notturne sono fuori luogo, e vanno oltre il concetto di festa".

L’odore di urina, purtroppo, nonostante le pulizie, continua a persistere, così come i pezzi di vetro incastrati nei sampietrini. Alcune realtà lavorative, per limitare i disagi, pagano un servizio extra per pulire la strada, e per questo non hanno subito conseguenze. "Quest’anno è stato decisamente meglio rispetto al 2022 – dice una ristoratrice –. Siamo riusciti a lavorare lo stesso, e non abbiamo avuto richieste di persone che volevano usufruire del bagno. Ma senza bagni chimici, la gente si lascia andare nei vicoletti: è un problema di ogni manifestazione".