Residenti sul piede di guerra "Ora interventi rapidi"

di Chiara Caravelli

Una cassa sequestrata e 400 euro di multa alla proprietaria, una ragazza bolognese di vent’anni. È il risultato dell’attività della polizia locale nella notte tra giovedì e venerdì in piazza Aldrovandi, da tempo teatro della movida bolognese. Musica, schiamazzi, consumo smodato di droga e alcol. E ancora vomito, vetri rotti e immondizia lasciata ovunque. Una situazione che i residenti di questo piccolo gioiello incastonato tra via San Vitale e Strada Maggiore hanno, negli anni, segnalato più volte a Comune e forze dell’ordine. Ma una soluzione, ancora oggi, non è stata trovata. Ed è proprio questo il motivo che, nei giorni scorsi, ha portato ben 32 famiglie a scrivere, attraverso lo studio dell’avvocata Barbara Guidicini, una lettera indirizzata al sindaco Matteo Lepore e al questore Isabella Fusiello.

"Sono contenta – le parole della legale – dell’intervento della polizia locale, ma quello che vogliamo è che non sia isolato alla serata di giovedì. La situazione in piazza Aldrovandi è diventata insostenibile, da anni segnaliamo una movida smodata fino a tarda notte, ma non è mai stato fatto niente. Dispiace essere dovuti arrivare a una diffida formale per far sì che qualcuno intervenisse". Nella lettera sono evidenziati i problemi storici della piazza, primo fra tutti le casse acustiche portatili "la cui musica fa vibrare i pavimenti di casa". E ancora "un ragazzo che suonava la grancassa, di quelle che si usano alle feste di paese". In alcuni casi, i residenti sono stati anche aggrediti, e non solo verbalmente, perché chiedevano di abbassare la musica. "Non vogliamo – continua Guidicini – arrivare a uno scontro aperto con il Comune perché comprendiamo la difficoltà nel risolvere la situazione, ma una soluzione deve essere trovata al più presto perché piazza Aldrovandi è diventata una vera e propria discoteca a cielo aperto. E lo scenario si ripete praticamente ogni sera".

I residenti, quindi, hanno le idee chiare: o le cose cambiano e in tempi relativamente brevi o si procederà per vie legali. E nel secondo caso, Palazzo d’Accursio avrebbe un precedente a suo sfavore: la sentenza della Cassazione per cui il Comune di Brescia è stato ritenuto responsabile dei rumori molesti della movida. "La musica è altissima fino a tarda notte – tuona Giuseppe Sisti del comitato ’via Petroni’ – e non è possibile continuare a vivere così. Nelle prossime settimane incontreremo nuovamente la capa di Gabinetto per parlare della situazione di piazza Aldrovandi e non solo. Abbiamo anche incaricato un tecnico, tutto a nostre spese, per effettuare dei rilievi fonometrici nella zona e i risultati confermano quanto già immaginavamo: abbiamo delle punte di 8085 decibel, con una costante nel fine settimana che ondeggia tra i 70 e i 75". Ben oltre il limite consentito dalla legge. Il futuro della movida di piazza Aldrovandi si giocherà nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: i residenti non sono più disposti a chiudere un occhio. O meglio un orecchio.