Bologna, le foto dei residenti in via Saffi: "Travi arrugginite sotto il Ravone"

Bologna, 4 luglio 2023 – Travi deteriorate e pali piegati. Le foto, rese note dai residenti di via Saffi, nel corso dei cantieri di ripristino della strada dopo l’esondazione del torrente Ravone, mostrano "travi piene di ruggine che hanno costretto a utilizzare i puntelli sotto via Saffi per sostenere la strada".

Le immagini delle travi e dei pali deteriorati emersi dal cantiere di via Saffi

Ne è convinto Luca Vianelli, proprietario del negozio di via Saffi 22/2 (ancora chiuso) ’epicentro’ suo malgrado dell’esondazione del Ravone durante ll’alluvione di maggio (ieri, per la pioggia, l’acqua si è alzata nel cantiere). Una situazione complessa, secondo Vianelli, il cui negozio è oggetto dell’ordinanza del sindaco Matteo Lepore e tramite il suo avvocato, che segue anche il condominio al 22 di via Saffi, ha già fatto richiesta di risarcimento danni, citando i famosi ’puntelli’ sotto il Ravone come causa della rottura del pavimento del suo negozio . Le foto di travi e pali malmessi, secondo i residenti, metterebbero in dubbio "la sicurezza della strada, considerando che la soluzione dei puntelli risale al 2020 e, intanto, sulla via ci passavano camion e auto...".

Il Comune respinge le accuse in toto: "I puntelli in parte sono stati danneggiati nel corso della demolizione e quanto è visibile adesso non rappresenta la situazione reale al di sotto del tombinamento ai tempi della esondazione. Le travi erano in buono stato di conservazione e hanno sopportato egregiamente sia le lastre che il traffico veicolare soprastante. I dubbi e le preoccupazioni sollevate sono quindi del tutto infondati", insiste Palazzo d’Accursio. Va comunque all’attacco Gian Marco de Biase, consigliere di Bologna ci piace: "I residenti di via Saffi hanno diffuso le ‘immagini choc’ di quel che resta dei pali e delle esili travi sottostanti il manto stradale, motivo per cui servivano i famosi puntelli. ‘Pazzesco, sembrano di burro’". Ora che la strada resterà chiusa fino al 9 settembre per i lavori del tram, insiste il civico, "si vede bene qual è (e quale era) la situazione del tratto sottostante il livello della carreggiata, quello in cui scorre il Ravone. Il Comune sapeva, abbiamo fatto diverse interrogazioni in merito. Ora si prenda le sue responsabilità". Il Pd risponde coi banchetti durante il cantiere: "A luglio saremo presenti con banchetti e volontinaggio per dare informazioni e sostenere il lavoro dell’amministrazione. Saremo vigili sulle operazioni di sciacallaggio del centrodestra, Fd’I in primis", dice il segretario cittadino Enrico Di Stasi.