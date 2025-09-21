Respighi, ma anche Stravinskij: Rustioni apre il festival

La musica di Ottorino Respighi torna ad avvolgere Bologna: inaugura oggi all’Auditorium Manzoni la quarta edizione del Festival Respighi Bologna, ideato dal direttore artistico Maurizio Scardovi e organizzato dalla Fondazione Musica Insieme, "con l’obiettivo di riscoprire non solo l’opera di Respighi, a cui Bologna ha dato i natali, ma anche quella dei suoi contemporanei". Il festival si apre alle 20.30 in una rinnovata collaborazione con il Teatro Comunale, un legame che, ricorda Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione, "ha radici lontane, fin dal 1990". L’Orchestra del Teatro Comunale sarà ancora protagonista del concerto d’apertura, dopo la Trilogia Romana diretta da Oksana Lyniv nel 2023. Sul podio quest’anno figura Daniele Rustioni, che dirigerà l’orchestra in La Sagra della Primavera di Igor Stravinskij e in Fontane e Pini di Respighi. Il direttore milanese è stato chiamato a sostituire l’annunciato Zubin Metha (impossibilitato a lasciare Los Angeles per problemi di salute): "mi fa molto piacere tornare a dirigere l’Orchestra del Teatro Comunale dopo 15 anni; sarà anche il mio debutto sinfonico con l’orchestra e la prima volta in Italia con Le Sacre du Printemps di Stravinskij". Un’inaugurazione legata al Comunale dunque, che oltre alla nuova sovrintendente Elisabetta Riva vede anche il rinnovato direttore artistico Pierangelo Conte: "Sono onorato di inaugurare il Festival Respighi, un’occasione per riscoprire un compositore che è una pietra miliare del repertorio sinfonico e operistico italiano e mondiale".

Il festival, sostenuto dal Comune, Regione e dal Mic, con il contributo dei Founding Partners Alfasigma e Pelliconi e di sostenitori come Banca di Bologna e Fondazione Cassa di Risparmio, propone tantissimi altri appuntamenti diffusi nei principali luoghi culturali della città, e il legame musicale tra Respighi e Stravinskij diventa uno dei fil rouge di questa edizione: mercoledì al Duse la Filarmonica Arturo Toscanini sarà diretta da Sasha Yankevych, con musiche di Respighi e Stravinskij, mentre il 27 settembre al Teatro Mazzacorati sarà protagonista il repertorio pianistico di Respighi con Pietro Beltrani. Il 29 settembre e il 3 ottobre al Teatro del Baraccano andrà in scena il "concerto teatrale" Pulcinella, all’improvviso! con Marco Sgrosso, mentre il 5 a Palazzo Boncompagni si terrà il format cena-spettacolo Il Cenacolo delle Beffe, che ricreerà i ritrovi di personaggi illustri a casa respighi.

A ottobre seguiranno ancora appuntamenti, tra cui Respighi al Cinema Modernissimo, la presenza dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale di Tirana al Manzoni, e un omaggio a Guido Alberto Fano all’Oratorio San Filippo Neri, fino alla chiusura del festival il 25 ottobre al Comunale Noveau con la prima assoluta de La Bella Addormentata nel bosco, opera in tre atti di Respighi, con nuovi allestimenti e con soli, coro e orchestra del Conservatorio G.B. Martini, diretti da Matteo Parmeggiani.