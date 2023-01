Resta al freddo col marito invalido I carabinieri le fanno riavere il gas

Resta senza gas nei gelidi giorni appena trascorsi con il marito invalido in casa e solo grazie all’intervento dei carabinieri riesce a farsi riallacciare il servizio. A raccontare la vicenda è Maria, castellana 65enne che risiede assieme al marito invalido al 100% in via Togliatti a Castel San Pietro, in un condominio con una cinquantina di appartamenti. Giovedì scorso, racconta, il gas ha smesso di funzionare. "Ho chiamato il nostro fornitore, che è giunto sul posto con una squadra per una verifica". A quel punto, l’amara sorpresa: "Sostanzialmente, le radici degli alberi avevano tranciato il tubo del gas, problema che ha portato i tecnici all’immediata piombatura del contatore, con interruzione dell’erogazione del gas".

Oltre al danno, però, ecco la beffa: "Trattandosi di un danno esterno al contatore, e non di competenza dunque del fornitore – racconta – ci è stato detto che saremmo stati noi a dover risolvere il problema, e soltanto dopo avremmo potuto riallacciare il gas e far ripartire la fornitura". Tutto questo, peraltro, proprio nei giorni più rigidi di quello che era stato fino a dieci giorni fa un inverno molto mite. Costretta dagli eventi, e dalla casa che si faceva ora dopo ora più gelida, la castellana 65enne si è attivata subito, trovando operai specializzati l’indomani, venerdì, che hanno risolto brillantemente, e in tempi piuttosto brevi, il problema del tubo rotto dalle radici.

"Nel primo pomeriggio era tutto sistemato – riprende – così ho richiamato il fornitore per farmi spiombare il contatore. Mi hanno risposto che era già venerdì pomeriggio, che gli interventi erano tanti e che le squadre non sarebbero state all’opera nel weekend, dandomi appuntamento per lunedì". Disperata per il posticipo, con la casa ghiacciata e col bisogno di occuparsi del marito invalido, la donna si è così rivolta sabato mattina alla caserma dei Carabinieri, "trovando militari disponibilissimi, che hanno preso a cuore la questione; mi hanno chiesto il numero verde del gestore e hanno chiamato". Risultato: un paio d’ore dopo "una squadra è arrivata a casa e ha riattivato il contatore e la fornitura. Devo dire davvero grazie ai carabinieri. Nessun ringraziamento, invece, di fronte all’insensibilità mostrata dal gestore".

Claudio Bolognesi