Resta ricoverato in prognosi riservata il tredicenne investito dal treno

È ancora ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, all’ospedale Maggiore di Bologna, il tredicenne investito mercoledì pomeriggio da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Lama di Reno. Le sue condizioni quindi restano gravi e i medici non si sbilanciano sull’evoluzione delle sue condizioni cliniche.

Intanto, proseguono gli accertamenti della polizia ferroviaria per stabilire la dinamica dell’incidente, che ha causato anche il temporaneo blocco del traffico ferroviario sulla linea Porrettana. Secondo la prima ricostruzione, tutto è avvenuto poco prima delle 15, quando il tredicenne, residente nella zona, avrebbe tentato di attraversare i binari ignorando le sbarre del passaggio a livello chiuse, convinto di avere tutto il tempo di passare tranquillamente. In realtà, il convoglio 17686 di Trenitalia Tper in servizio tra Porretta e Pianoro, dal quale l’adolescente era appena sceso, stava ripartendo dalla stazione e ha urtato il ragazzino, a velocità relativamente moderata. Inizialmente le condizioni del ferito non sono apparse particolarmente gravi, ma le lesioni riscontrate da esami più approfonditi hanno convinto i medici del Maggiore e collocarlo in rianimazione.

I residenti della zona raccontano che, al di là del caso specifico, quella di attraversare i binari, come avvenuto a Lama di Reno, sia un’abitudine pericolosa piuttosto diffusa fra gli adolescenti.