Resta sempre in vetta, ma cade ancora in casa

Fcredil Bologna 1Banca Annia Padova 3(23-25, 25-19, 21-25, 22-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Pulliero 15, Bongiovanni 16, Neriotti 1, Frangipane 10, Saccani 3, Tellaroli 16, Laporta (L1); Taiani, Cavicchi, Fucka 4, De Paoli. Non entrate: Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli.

BANCA ANNIA ADUNA PADOVA: Volpin 7, Giay, Pasa 10, Sgherza 11, Wabersich 24, Marcuzzi 9, Masiero (L1); Nordio, Pierdonati, Zilio. Non entrate: Dainese, Comotti, Callegaro (L2), Zampi. All. Rondinelli.

Arbitri: Callegari e Bruno.

CASTEL MAGGIORELa Fcredil ci ricasca: ancora una volta tra le mura amiche. Terzo ko stagionale per la capolista del girone C del campionato di serie B1 femminile di volley e sempre al PalaLirone: dopo Jesi e Verona, a passare questa volta è Padova.

Bologna si è rivelata fin qui armata invincibile in trasferta. In generale è la squadra da battere, con ampio margine sulla prima esclusa dai playoff: in casa, però, qualcosa non funziona ed è un segnale da prendere seriamente in vista di finali di Coppa Italia e playoff, perché sotto pressione Bologna torna a sbandare, quando pareva aver risolto il problema.

Nel corso della sosta, coach Ghiselli aveva provato a mettere sull’attenti le sue ragazze: ci sono tante squadre in pochi punti per i playoff, nel ritorno troveremo avversarie agguerrite: Bologna non è pronta e paga dazio alla prima giornata del girone di ritorno con Padova, pur mantenendo 3 punti di vantaggio sulla seconda e 7 sulla terza.

Volley Team Bologna parte forza e guida per tutto il primo set, perso in volata. Si rifà sul secondo, di nervi. Poi il crollo. Non bastano Bongiovanni e Pulliero. Tellaroli, Frangipane e Neriotti girano attorno al 30 per cento in attacco: troppo poco per sperare nella vittoria. Battuta a vuoto, la Vtb è avvisata: il vantaggio è ampio ma non potrà dare nulla per scontato nella corsa promozione.

Le altre gare: Rg Stampa Futura Teramo-Cortina Express Imoco 0-3, Smapiù Arena Verona-Azimut Giorgione Castelfranco Veneto 1-3, Olimpia Teodora Ravenna-Pieralisi Jesi 3-1, Clementina Castelbellino-Lasersoft Riccione 0-3, Volksbank Vicenza-Life 365 Forlì 3-0, Angelini Cesena Eagles Vergati Lissaro 3-0.

La classifica: Vtb Fcredil Bologna 34; Volksbank Vicenza 31; Angelini Cesena 27; Cortina Express Imoco, Lasersoft Riccione 26; Banca Annia Aduna Padova 25; Azimut Giorgione 24; Olimpia Teodora Ravenna, Smapiù Arena Verona 23; Pieralisi Jesi 21; Life 365 Forlì 12; Clementina Castelbellino 9; Eagles Vergati Lissaro 7; Rg Stampa Futura Teramo 6.

Marcello Giordano