Restage: nuova identità tra sostenibilità e rigenerazione in via Farini

Sostenibilità e rigenerazione, unite all’eleganze sono state protagoniste in via Farini.

Nei prestigiosi spazi del civico 10 della famosa strada del centro storico, si è svolto l’evento di presentazione della nuova identità di Restage, simbolo di rinnovamento e rigenerazione del brand. L’accoglienza ha dato il via a una serata che è stata dedicata anche a una serie di riflessioni. Infatti l’amministratore delegato Massimo Vitali e il Ceo Martina degli Esposti hanno illustrato la visione strategica del brand, sottolineando i valori di innovazione, sostenibilità e riuso.

Studio Poggioli, studio di architettura e design, ha curato il progetto degli allestimenti temporanei di Restage, offrendo un’anteprima della futura sede, la cui inaugurazione è prevista per il mesi di marzo del prossimo anno.

L’intervento ha saputo valorizzare le storiche mura di una ex conceria, reinterpretandole con un approccio che unisce creatività e sostenibilità. Per l’installazione sono stati riutilizzati materiali provenienti da cantieri, come mattoni in canapa per la bioedilizia, cinghie di trasporto trasformate in dettagli estetico-funzionali e piante accuratamente selezionate, pronte a essere reimpiegate in futuri progetti. La serata è proseguita con un elegante aperitivo, durante il quale gli ospiti hanno potuto confrontarsi in un’atmosfera conviviale.

La presentazione è stata accompagnata dalla proiezione di un video che ha raccontato le tappe principali del rebranding, sottolineando come il nuovo logo rappresenti non solo un cambiamento visivo, ma anche l’impegno concreto di Restage verso l’innovazione e la sostenibilità. La cena buffet è poi stata l’occasione per un’esperienza conviviale, seguita da momenti di dialogo e networking. La selezione musicale soft ha reso l’atmosfera ancora più piacevole, concludendo una serata che ha confermato Restage come un punto di riferimento nel panorama dell’house flipping immobiliare (è la pratica dell’acquisto o eicerca di immobili d’occasione, che vengono ristrutturato utilizzando materiali di qualità e tecniche di progettazione moderne, ndr) italiano, capace di unire estetica, innovazione e profonda attenzione alla sostenibilità e al patrimonio architettonico.

