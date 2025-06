Restaurata la cupola Lamborghini: "Qui nascevano i mitici trattori"

La storica ‘Cupola Ferruccio Lamborghini’ di Pieve dichiarata dal Comune ‘edificio di interesse per la comunità’. E la targa che descrive l’edificio è stata inaugurata alla presenza di Stefano Chierici di Eurotarget, del sindaco Luca Borsari e dell’assessore regionale Irene Priolo. All’inaugurazione erano presenti anche Tonino Lamborghini con la figlia Ginevra. E tutto si deve al Comune di Pieve che ha proposto a Eurotarget, importante concessionaria automotive e proprietaria della cupola e dello stabilimento attorno, la dichiarazione di interesse per la comunità. "Quel luogo – dice Borsari – rappresenta un’epoca. Il percorso della rinascita è stato un successo straordinario". La Cupola porta il nome di Ferruccio Lamborghini e fu il cuore della fabbrica di trattori Lamborghini. Venne eretta nel ’60 in 160 giorni, dopo un viaggio di Lamborghini, nell’area metropolitana di Detroit, dove trasse ispirazione.