Restaurata la targa per la casa del Guercino

Una nuova vita per la targa posta sulla casa, in via SantAlò 3 dove visse e lavorò Gian Francesco Barbieri, noto come il Guercino: è stata ripristinata ieri, grazie a Giovanni Giannelli e alle restauratrici del Laboratorio Ottorino Nonfarmale che hanno eseguito gratuitamente l’intervento. Si è restituito valore alla targa creata nel 1935 dall’associazione Bologna Storica e Artistica: "Un gesto importante che si inserisce all’interno del progetto ‘Itinerari Guerciniani’, inaugurato il 7 ottobre, che comprende diverse iniziative ed attività volte a far riscoprire le opere del celebre pittore seicentesco, formatosi proprio nella città di Bologna" commenta Eva Degli Innocenti, direttrice del settore Musei Civici e coordinatrice dell’iniziativa. Il palazzo su cui è posta la targa non era solo la casa del Guercino, ma anche la sua bottega di lavoro, dove formava i suoi allievi.

"Questo è infatti uno dei temi che vogliamo evidenziare nella mostra ’Guercino nello studio’ dedicata al pittore che è in corso in Pinacoteca: il rapporto con i suoi collaboratori più fidati ha portato alla realizzazione di numerose e importanti opere a quattro mani" spiega la direttrice della Pinacoteca Maria Luisa Pacelli. Un intervento di restauro dunque non fine a se stesso, ma inserito in un quadro di valorizzazione dell’artista e della cultura della città. "Va a coronare la valorizzazione del Guercino e dell’arte su cui il Comune sta lavorando, comporre delle narrazioni sugli artisti che hanno segnato il territorio è uno dei nostri obiettivi culturali. Per questo gli itinerari rimarranno permanenti in città anche dopo il 2024 (data di fine prevista del progetto) e stiamo lavorando per allargare questi percorsi anche ad altre realtà in regione" conclude Elena Di Gioia, assessore delegata alla Cultura del Comune. L’impegno di valorizzazione della memoria del pittore non si limita dunque a Bologna: sabato 25 novembre verrà inaugurata la nuova Pinacoteca di Cento, intitolata proprio ‘Pinacoteca Il Guercino’.

Alice Pavarotti