"Restaurata una mappa incredibile dell’800"

Era il 1857 quando l’ingegnere Luigi Marchesini ultimò la mappa. Un’opera d’arte che offre una visione accurata del tracciato del Canale di Savena, del bacino idrico e del paesaggio ottocentesco. E che oggi, con le ultime alluvioni, acquista ancora più utilità e valore. Gli esperti di Canali di Bologna sono quasi inciampati sulla ‘Pianta Marchesini’, rimasta in un angolo per anni e anni, stropicciata per la teca troppo stretta e degradata dall’umidità e dalle gore che avevano ricoperto la superficie. Poi il ritrovamento, l’idea di restaurarla, la riscoperta di un manufatto incredibile che, a distanza di oltre un secolo, è una preziosa testimonianza e uno strumento per guardare al futuro.

La mappa è di proprietà del Comune, che ha deciso di affidarne il ripristino al Laboratorio degli Angeli, sotto la supervisione del direttore generale Camilla Roversi-Monaco. Oltre 300 ore di lavoro un investimento di 9.000 euro che ha riportato l’opera al suo antico (e rinnovato) splendore. Realizzata con tecnica mista, china e acquerello, indica con estrema precisione il fitto reticolo idraulico del quadrante sud-orientale della città e tutte le chiaviche di derivazione, i palazzi, le aree verdi, i giardini (in parte spariti).

"Era molto degradata e danneggiata dall’ acqua, con macchie che avevano inficiato la leggibilità del contenuto – racconta Valeria Ialonardi, restauratrice di materiali cartacei e fotografici del Laboratorio degli Angeli –. Un recupero importantissimo e insperato: la mappa era già stata restaurata, quindi aveva alcuni inserti alterati e una tela di supporto che siamo riusciti a rimuovere per recuperare la struttura della carta. Abbiamo applicato nuovi supporti di carta giapponese e una nuova tela, con un metodo piuttosto innovativo: questo ci ha permesso di non installare grossi strati di adesivo. L’opera è poi stata adagiata su una specie di passepartout per incorniciarla e metterla dentro una teca distanziata, che dà agio estetico ed è anche un fattore conservativo: il plexiglas, infatti, non è direttamente a contatto".

La Pianta Marchesini avvalora così ancora di più l’archivio di Canali di Bologna, che conta un patrimonio di 125 mappe del ‘700 e dell‘800 e oltre 2.000 documenti di varia natura (il più antico è cinquecentesco): in piedi c’è anche un progetto di documenti appartenenti a famiglie private. "Un ente di ricerca come queste è fondamentale nei momenti di programmazione", ripetono Milena Naldi e Jadranka Bentini, che aggiunge: "Il Comune ha finalmente affrontato il tema dei Portici Unesco e i canali ora hanno assunto un posto prioritario, ma anche le mura antiche andrebbero guardate con molta attenzione".

Francesco Moroni