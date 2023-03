Restauro della Fonte Remonda "Lavoropiù dona 10mila euro"

di Luca Orsi Diecimila euro per il restauro della Fonte Remonda. Li dona Lavoropiù – agenzia per il lavoro con più di 90 sedi in Italia – che dà così un consistente impulso alla raccolta fondi per il recupero dell’antica conserva per la raccolta e il filtraggio dell’acqua, in via Codivilla, iniziativa di Rotary Club Bologna Nord e Comune, sostenuta dal Carlino. Lavoropiù è la prima azienda ad aderire al crowdfunding lanciato nel giugno scorso. "Sono un bolognese doc, ho lavorato anche fuori, ma la mia base è sempre stata a Bologna, come sotto le Due Torri è il cuore pulsante dell’attività di Lavoropiù", commenta l’ingegnere Tomaso Freddi, presidente onorario. Il progetto di restauro della Fonte Remonda, spiega Freddi, "si colloca perfettamente all’interno delle altre iniziative sostenute da Lavoropiù in questi anni (fra le quali il restauro del Nettuno, del portico di San Luca e di San Petronio, ndr), perché mira a valorizzare il territorio della città di Bologna". Davide Vicari, avvocato, presidente del Rotary Club Bologna Nord – da cui è partita l’iniziativa –, accoglie con soddisfazione le parole di Freddi, "nostro socio e past president". E preme sull’acceleratore: "Le cose si stanno muovendo, vorremmo potere partire con i lavori entro l’anno". Simone Borsari,...