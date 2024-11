"Restituisco ai popoli del Quebec una parte della loro storia ignorata"

In ’Kukum’, Michel Jean, scrittore e giornalista quebecchese di origini Innu (una tribù nativa), racconta la vita di Almanda Siméon, sua bisnonna. Orfana che vive con suo zio e zia, si innamorò di Thomas, della tribù Innu. Decise di seguirlo per vivere con il suo popolo e finì a lottare per i loro diritti. Attraverso questa vera avventura, Michel Jean porta alla luce la vita di una coraggiosa femminista in anticipo sul suo tempo e la storia poco conosciuta dei nativi del Quebec. L’autore presenterà stasera, il suo libro (ed Macos y Macos) nella Sala Contiero, alla Residenza universitaria San Sigismondo, ore 18.30. Un evento organizzato dalla libreria Confraternita dell’Uva con Alliance Française, che permetterà di incontrare l’autore, di grande successo in Europa.

Cosa l’ha spinto a raccontare la storia di sua bisnonna?

"Le riserve dei nativi hanno gravi problemi sociali. La violenza, il tasso di suicidi o di abbandono scolastico sono più alti che nel resto della popolazione. La causa? La sedentarizzazione forzata dei primi popoli, l’invio dei bambini negli istitut, tra cui l’ultimo è stato chiuso nel 1996. Queste strutture non erano scuole. Il loro scopo è stato di acculturare i giovani e ’uccidere l’indiano nel bambino’. Quando parlavo di questi temi, mi ha sorpreso che la gente non ne sapesse quasi nulla. Mi sono chiesto come trattare di queste tematiche e ho avuto l’idea di farlo attraverso la mia famiglia, perché ha vissuto questi eventi. Alla fine, Kukum racconta quello che è successo a tutti i nativi delle tribù".

Una donna che va a vivere in una tribù, com’era vista all’epoca?

"È stata ben accolta, anche se penso che il clan si sia preoccupato che Almanda potesse diventare un peso. Non sapeva niente della vita nella foresta e doveva imparare tutto, a cominciare dalla lingua: l’Innu Aimun. Ma Almanda ha sempre tenuto il suo accento. A 90 anni, si arrabbiava ancora in francese...".

Pensa di essere un divulgatore?

"La poetessa Innu Joséphine Bacon ha detto: ’se non raccontiamo le nostre storie, chi lo farà?’. Nel Quebec, la storia nazionale nasconde quasi totalmente quella dei nativi. I nostri manuali scolastici iniziano con l’arrivo di Colombo nel 1492. Tuttavia, gli scavi archeologici mostrano che la vita nella regione, c’è da più di 5.000 anni. Però, l’unica lingua ufficiale riconosciuta nel Quebec è il francese. Con i miei romanzi, voglio ridare ai nativi una parte della loro storia, senza incolpare nessuno. Non penso che sia utile. L’ignoranza generale è il problema".

Kukum ha un grande successo in Europa.

"Sono molto toccato dall’accoglienza dei lettori in Europa. Sono giornalista, e ogni volta che ho proposto in redazione un reportage sui questi popoli me lo rifiutavano. Ma le cose cambiano. Prima, si poteva ignorare ma adesso il mondo guarda. La protezione del territorio, i pericoli dell’industrializzazione cieca sono temi universali che interessano. Hanno un eco in Europa, particolarmente dai giovani".

Arthur Duquesne