Il Resto di Bologna: nel nostro podcast una guida ai posteggi e al car-sharing

Bologna, 10 ottobre 2024 – I cantieri hanno stravolto la viabilità e i bolognesi gridano allo scandalo soprattutto quando si parla di parcheggi. Garisenda e tram, però, c’entrano fino a un certo punto: quello di dove lasciare l’auto, per chi è costretto a utilizzarla andando al lavoro o spostandosi, è in realtà un tema da sempre sulla bocca di tutti sotto le Torri. C’è chi non trova mai posto, chi non può contare su un garage, chi rinnova ogni mese l’abbonamento alle strisce blu e chi può utilizzare le strisce gialle per operazioni di lavoro. E ancora: tariffe che cambiano, come l’ultimo sovrapprezzo applicato da una delle app con cui è possibile pagare (si è passati, per l’abbonamento mensile, da 70 a 72,50 e, per il semestrale, da 300 a 305); orari da rispettare; contrassegni da richiedere e da rinnovare; esenzioni parziali; aree e zone tra centro e periferia con regole diverse. La lista quando si parla di parcheggi è lunga e le cose da sapere sono tante.

Poi c'è il car-sharing, un servizio nell'ottica del Comune destinato a cambiare e a diventare "più solido". Come raccontato dal Carlino, la convenzioni con Enjoy e Corrente scade a dicembre e l'intenzione di Palazzo d'Accursio è allargare la platea di operatori attraverso un bando, con requisiti improntati alla sostenibilità e a mezzi di ultima generazione, a partire dall'arrivo degli scooter elettrici e di nuovi stalli dedicati proprio alle auto condivise. Ma come funzionano davvero i parcheggi? Sappiamo veramente tutto? E le novità del car-sharing? Il nostro podcast gratuito 'Il Resto di Bologna' oggi vi offre una guida con i 10 comandamenti del parcheggiatore bolognesi e tutte le ultime info sul car-sharing.