"Restyling Dall’Ara, attendiamo il decreto con i fondi"

Portata a casa la Coppa Italia, fremono i preparativi per i festeggiamenti in città. Ma fuori dal campo c’è un altro obiettivo da perseguire: "E in questi anni il Bologna ha dimostrato che quando dichiara un obiettivo poi lo raggiunge: dall’Europa alla Coppa Italia", spiega il sindaco Matteo Lepore a margine del Premio Bulgarelli consegnato ieri a Vincenzo Italiano. Il nuovo obiettivo affonda le radici ormai al lontano 2016 e ha un nome: "Il restyling del Dall’Ara". Novità sono attese a breve, dopo che, tra l’altro, l’ultimo faccia a faccia tra l’ad rossoblù e consigliere di Lega Fenucci e il ministro dello sport Abodi è andato in scena a Roma, in occasione della Coppa Italia, dove si è presentato il sindaco Lepore.

Il ministro ha già annunciato per fine mese il decreto sport, che prevederà misure, fondi e strumenti per nuovi stadi e ristrutturazioni di quelli esistenti, in vista degli Europei del 2032 che saranno ospitati da Turchia e Italia.

"Dobbiamo raggiungere questo obiettivo. Il ministro Abodi si è impegnato con riserve economiche e presto ne avremo la conferma con il decreto. Una volta che arriverà ci sarà un confronto con il presidente Saputo perché è anche un tema economico". È soprattutto un tema economico, perché il progetto è pronto, ma mancano 50 milioni per partire con l’allestimento del temporaneo, cui seguirà il restyling del Dall’Ara: "Servirà un budget finale per poi far partire l’iter. Il Comune è al fianco del Bologna perché vogliamo realizzare anche questo sogno". Si attende l’uscita del decreto per capire quali strumenti siano presenti per attingere ai 50 milioni mancanti.

Marcello Giordano