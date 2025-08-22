Restyling Dall’Ara, il Comune: “Attendiamo le decisioni del Bologna e del governo”

Bologna, 22 agosto 2025 – “Rimaniamo in attesa di capire quali siano le intenzioni definitive del Bologna FC e le disponibilità del Governo, anche a seguito del Decreto Sport la cui uscita era attesa per l'estate”. Così l’assessora allo Sport del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi, risponde all’ad della società, Claudio Fenucci che sul nostro giornale ha sottolineato come, nel caso non arrivino i soldi del governo sugli stadio, il restyling del Dall’Ara non sia l’unica opzione. Il Bologna, infatti, sta valutando anche la possibilità di realizzazione uno stadio di proprietà che avrebbe costi, ma anche ricavi futuri, decisamente più alti.

“Il Comune di Bologna nel mese di settembre, alla luce dei requisiti previsti, valuterà la possibilità di candidare la città a ospitare gli Europei di calcio 2032, previsti in Italia e Turchia – prosegue Li Calzi, che ammette di conoscere le criticità finanziarie sollevate dalla società di Joey Saputo sul restyling –. In merito alla proposta di riqualificazione dello stadio Dall'Ara avanzata dal Bologna FC, confermiamo la nostra disponibilità per il progetto già presentato dalla società per il quale siamo in attesa della consegna definitiva del Piano Economico Finanziario”.

Il dibattito riprende vita dopo che il piano di restyling del Dall'Ara, iniziato nel gennaio 2016, ha visto salire i costi da 80 milioni a 220. Infatti, dopo progetti più volte rivisti e i rincari a seguito del Covid, il punto è che senza fondi governativi la ristrutturazione non potrà essere portato avanti. Il piano attuale prevede una partnership tra Bologna e Comune, con quest'ultimo che investirebbe 40 milioni, cifra che non salirà nonostante i rincari Covid. Dunque servono 50 milioni di finanziamenti per partire. Da qui il piano B di Fenucci: “O un restyling moderato o un nuovo stadio”, il che significherebbe che il Dall'Ara rimarrebbe poi in capo al Comune.