Restyling delle aree giochi, nuova vita ai parchi

Lunga vita ai giochi nei parchi pubblici. Il Comune di Castel Maggiore ha investito recentemente quasi 50mila euro per rendere le aree verdi del territorio più accoglienti per l’infanzia. Nuovi giochi sono stati installati al parco Staffette Partigiane, dove è stato allestito un veliero in legno e relativa pavimentazione per un importo di 25.620 euro. E ancora al parco di Iqbal Masih, in via La Pira, è stata attrezzata un’altalena ‘happy’ con relativa pavimentazione per 4.880 euro. Al parco della frazione di Primo Maggio è in corso la sostituzione di un’altalena pericolante. Questo intervento prevede un investimento dell’amministrazione comunale di 2.877 euro. "La sistemazione dei giochi e la realizzazione di nuove installazioni ludiche – commenta il sindaco Luca Vignoli – corrisponde alla nostra idea di città dove gli spazi di incontro e aggregazione vengono curati. Siamo contenti di aver dedicato ai nostri abitanti più piccoli questa importante attività di manutenzione". Sul tema sono 18 le installazioni su cui il Comune è intervenuto questa estate con riparazioni e sostituzioni di pezzi: si tratta di un intervento che ha comportato una spesa di 12.974 euro. Gli interventi di riparazione hanno coinvolto l’area ludica del parco Staffette Partigiane con 5 giochi da riparare; il giardino della località Castello con due aree anti trauma rovinate dal fango dell’alluvione ora rimesse a nuovo; due giochi del giardino di via Galliera a Primo Maggio; giochi negli asili e nelle aree scolastiche, in via La Malfa, via Allende, nel parco Tolomelli e nel parco degli impianti sportivi. Infine, in via Resistenza, nella frazione di Trebbo di Reno, un gioco è stato riparato mentre un’altra piccola installazione purtroppo è stata rimossa in quanto ormai troppo usurata. E si sta lavorando per ripristinare la pista di pattinaggio in disuso da ormai troppo tempo.

p. l. t.