Restyling finito. La piscina riapre oggi

Buone notizie da Budrio: oggi riapre la piscina comunale. La ripresa arriva dopo il profondo restyling iniziato nel 2024, sospeso durante la scorsa estate per permettere il regolare svolgimento della stagione estiva, e ripreso negli ultimi mesi per completare i lavori. I lavori hanno avuto un costo di 1,1 milione di euro, cifra completamente finanziata dal Pnrr e divisa in due tranches: nel 2024 sono stati riqualificati gli spogliatoi, le vasche e le pavimentazioni esterne; oltre a una completa rifunzionalizzazione degli impianti e l’efficientamento energetico, nel 2025 è toccato alle aree verdi circostanti le vasche con nuove piantumazioni, l’installazione di attrezzi sportivi inclusivi e la ristrutturazione della tribuna, da anni inagibile. Oltre ai lavori già programmati e finanziati, si è dovuti intervenire su alcuni macchinari, compromessi dall’alluvione dello scorso ottobre.

"L’apertura della piscina è fondamentale per il tessuto sociale del nostro territorio – dichiara la sindaca Debora Badiali –, da qualche giorno la riapertura era già avvenuta per i campi estivi dei nostri ragazzi, da domani (oggi, ndr) le porte apriranno a tutti. Portare a termine i cantieri era fondamentale, infatti nonostante la struttura sia stata pesantemente colpita dall’alluvione del 2024, e questo abbia comportato anche un nuovo intervento, questo non ha impedito di riaprire l’impianto".

z. p.