Restyling, parla il Comune: "Non abbiamo perso tempo. Ma ora la destra collabori. Incontreremo il Bologna"

’Il Comune non ha perso tempo’. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della lunga replica dell’assessora Roberta Li Calzi all’accusa, lanciata ieri dal senatore Marco Lisei (FdI) di aver in sostanza "buttato trent’anni di lavoro" sul nodo del Dall’Ara, cambiando continuamente il progetto e l’orientamento.

Li Calzi, da parte sua, lancia prima un appello "alla destra che governa al livello nazionale" affinché "collabori al finanziamento dello stadio per il bene di Bologna e non faccia le solite polemiche", ricordando anche come "nello scorso mandato i consiglieri d’opposizione votarono un ordine del giorno per ristrutturare l’attuale Dall’Ara invece che fare uno stadio nuovo. Quindi siano coerenti e smettano di fare il tifo contro la città, mettendosi a disposizione per raggiungere questo risultato". Infine, annuncia "nei prossimi giorni un incontro con il Bologna Fc per concordare come proseguire con la massima collaborazione e la voglia di fare le scelte migliori per la città".

Prima però l’assessora ripercorre la storia fino alle ultime battute, soffermandosi sulla proposta di partnernariato pubblico-privato ricevuta il 24 giugno 2020 dal Bologna per il Dall’Ara, "valutata positivamente dalla giunta" e sulla quale "da due anni il Comune è pronto a bandire una gara, come previsto dalla legge. Ma la procedura è sospesa in attesa di sapere se c’è la copertura economico finanziaria del progetto da parte del proponente e gli ultimi dettagli per lo stadio temporaneo in zona Caab".

Li Calzi, poi, affonda il colpo: "Qui non si tratta di questioni burocratiche, ma se il proponente intenda procedere o abbia le coperture economiche per procedere. La cosa è molto semplice. Il Comune – dice – non sta spingendo nessuno in nessuna direzione. Le scelte e le valutazioni fatte fino ad oggi sono state fatte insieme al Bologna Calcio e insieme si faranno anche le prossime".

L’assessora fa sue la prima parte del ragionamento dell’ad rossoblù, Claudio Fenucci, che sul Carlino ha riaperto il dibattito sull’impianto: "Senza risorse del governo sarà difficile, se non impossibile, realizzare il restyling dello stadio così come progettato. È un dato di fatto. Così come è un altro fatto che Fenucci per primo abbia proposto un mini restyling. Se domani, il Bologna cambiasse idea o il governo finanziasse l’opera, siamo pronti a portare avanti la proposta originaria".

Si affronta poi il tema costi: Li Calzi sottolinea come come il Comune di Bologna da 5 anni abbia stanziato 40 milioni di euro per realizzare il progetto del restyling con una delibera del Consiglio, smentisce "i costi del cosiddetto mini restyling, che sono destituiti di fondamento, così come l’informazione che il Bologna avrebbe presentato vari piani finanziari bocciati dal Comune", e ricorda l’aggravio di costi, con i prezzi delle materie prime lievitati a dismisura, "quasi del 30% dalla proposta di ristrutturazione e ammodernamento dello Stadio fatta dal Bologna nel 2020".

Aumenti che non sono colpa né del Bologna, né del Comune "né del governo Meloni, con il quale su questo tema mi pare ci sia un dialogo serio e costruttivo – osserva l’assessora –. Quindi, metterei da parte le difese d’ufficio del partito locale di Fratelli d’Italia, che attacca per difendersi, chiamando in causa i governi precedenti o amministrazioni comunali di 30 anni fa, e inviterei invece a guardare avanti e discutere delle scelte per quella che è la realtà di oggi". Si arriva all’ipotesi dello stadio nuovo, che viene definita "una suggestione giornalistica – spiega Li Calzi –. Non ci sono proposte formali in campo da prendere in considerazione, se ci sono finanziatori o proposte vere le valuteremo. Quindi si può discutere di tutto, ma in vista della candidatura degli europei e dopo tanti anni di dibattito sarebbe opportuno partire dai dati di fatto".

Andrea Bonzi