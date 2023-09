'Rete di aiuto' a Casalecchio per famiglie in difficoltà

Una rete di aiuto alle persone o alle famiglie che si trovano in condizioni di povertà e vivono a Casalecchio, Sasso, Zola, Monte San Pietro e Valsamoggia. Con questo progetto l’Unione dei comuni Reno Lavino Samoggia mette impegno e risorse per sostenere il rischio crescente di cadere nelle condizioni di bisogno per le quali i vecchi strumenti del welfare fanno fatica a dare risposte efficaci. Così da pochi giorni è stata creata una nuova ‘Rete in Aiuto’, coordinata dal Servizio sociale associato in collaborazione con soggetti del terzo settore che prevede affiancamento di tutor, aiuti alimentari e beni di prima necessità, laboratori artistici e di sartoria e corsi per la socializzazione e l’apprendimento di competenze di base, dalla gestione finanziaria all’alfabetizzazione digitale. Una nuova frontiera dei servizi sociali rivolta anche a persone senza dimora e mirato soprattutto a chi non è già assistito dai Servizi sociali territoriali (Asc Insieme). Il percorso prevede un’iniziale valutazione della situazione di bisogno (economico, ma non solo), che viene fatta da operatori sociali, la definizione di un percorso di intervento condiviso con la persona o il nucleo familiare e l’attivazione di interventi mirati in relazione alla singola situazione.