Rete di comitati per il 2027. Ma Comicolli si smarca

In vista del 2027 sono partite le manovre per un’alternativa al bis del sindaco Matteo Lepore, a partire da una rete di comitati, come riportato dal ’Carlino’.

Il comitato Comicolli, però, si sfila: "Siamo lo strumento dei cittadini della collina per tutelare flora, fauna e le necessità dei residenti. Non facciamo propaganda politica, non sosteniamo liste civiche o politiche. Comicolli ha al suo interno differenti sensibilità, in equilibrio tra loro in vista di un bene importante: la tutela della collina", scrivono il presidente Francesco Cicognani Simoncini e la vice Annamaria Cesari.