Rete di Trieste, cattolici in campo: "Superiamo le logiche di partito"

"Abbiamo confuso la politica con la partitica: dobbiamo recuperarne il vero significato". Grande coinvolgimento e partecipazione, al di là dei colori politici, all’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca per l’Incontro degli amministratori dell’Emilia-Romagna che aderiscono alla Rete di Trieste. In prima fila Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ma anche i consiglieri comunali Gian Marco De Biase (Al centro Bologna), Samuela Quercioli (Bologna ci piace) e Filippo Diaco (Anche tu Conti) e i colleghi della Regione Valentina Castaldini (Forza Italia) e Marco Mastacchi (Rete civica), fino a Fulvio De Nigris. Il mondo cattolico e politico in movimento, insomma, per assistere al dialogo tra il professore Stefano Zamagni e Francesco Russo (portavoce della Rete di Trieste), dopo l’introduzione di padre Fausto Arici, presidente della Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna.

"Paolo VI disse che la politica è la forma più alta di carità – puntualizza Zamagni –. L’obiettivo della Rete è quello di creare incontri: se non c’è un retroterra di conoscenza non si può fare politica. L’agire politico peggiora perché la gente non sa, mentre circola solo una conoscenza codificata, perché quella tacita si trasmette solo con il faccia a faccia e il dialogo interpersonale. Ecco, è questo il compito che mi sento di assegnare alla Rete di Trieste". Dalla scuola al welfare, fino alla sanità, per Zamagni bisogna applicare "il principio di sussidiarietà circolare".

"Qui la Rete si è organizzata attraverso una capacità trasversale su cui nessuno avrebbe mai scommesso – aggiunge Russo –. Ci hanno presi in giro per mesi dicendo che in fondo eravamo una corrente mascherata, un partito di centro, una lobby. Bologna dimostra come persone che non faranno mai parte dello stesso partito stanno facendo un percorso importante e che racconta un modo di fare politica". Ad apprezzare molto la Rete di Trieste come detto anche Gualmini, che tuttavia sottolinea come "i partiti oggi siano cambiati rispetto al Dopoguerra, al pari della percentuale di cittadini che votano".

"Questo è stato il primo incontro regionale per la Rete di Trieste e siamo molto contenti di esserci visti di persona – chiude De Biase –. Ora vogliamo organizzarci a livello provinciale e portare avanti progetti e odg che possano poi essere votati nei singoli comuni. Altri curiosi si stanno avvicinano alla Rete per questo nuovo modo di fare politica al di là dei partiti. L’obiettivo è la ricerca del bene comune con alla base la dottrina sociale della Chiesa".

