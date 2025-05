"Rete idrica, tre tubature rotte in tre giorni"

"Cosa è stato fatto per le condutture idriche a San Pietro?". Questo quanto chiede, all’amministrazione comunale, il consigliere di opposizione per San Pietro Pubblica e Solidale, Renato Rizz.

"Nell’arco di tre giorni abbiamo avuto tre interventi di Hera sul territorio in tre zone assai distanti tra loro, tutto ciò credo che certifichi uno stato della rete idrica ormai quasi al collasso. Sicuramente le squadre di pronto intervento sono sempre pronte e lavorano bene, ma non dobbiamo fare dell’emergenza una normalità – sottolinea Rizz, che punta il dito contro l’amministrazione –. Occorre che il Comune si attivi con chi gestisce e fa manutenzione della rete idrica perché con l’avvicinarsi delle stagioni calde, non ci sia il rischio di avere parte della popolazione in allarme, pensiamo alle persone fragili che potrebbero risiedere nelle zone interessate".

L’acqua, infatti, "è un bene indispensabile, di grande valore. Tra un po’ di tempo il sindaco procederà con l’ordinanza che, come tutti gli anni, invita la popolazione a non sprecarne, la cittadinanza risponderà anche questa volta positivamente con impegno ed è per questo che non possiamo far pensare che però non ci si attivi per un corretto uso dell’acqua stessa e specialmente per non disperderla a causa di scarsa manutenzione degli impianti. È per questo che all’ennesimo caso ho chiesto con un’interpellanza al sindaco per sapere se è a conoscenza di eventuali progetti di ammodernamento", chiude Rizz.

Così la replica del primo cittadino, Alessandro Poluzzi: "Comprendiamo l’attenzione del consigliere per un tema molto importante, sentito anche dall’amministrazione. In tutti e tre i recenti episodi siamo intervenuti immediatamente, ripristinando la funzionalità delle condotte in tempi rapidi. In via Cesare Battisti sono attualmente in corso i lavori per la sistemazione della pavimentazione. Siamo già in contatto con il gestore Hera per individuare le aree che necessitano di interventi mirati, così da prevenire disservizi e dispersioni, soprattutto in vista dell’estate".

Per la parte tecnica è lo stesso gestore Hera a specificare quanto segue: "Non abbiamo rilevato alcun incremento degli interventi sulla rete idrica che serve il territorio di San Pietro in Casale e che non rientra tra quelle che hanno necessità di manutenzione. I tre interventi sono stati effettuati per guasti di piccola dimensione e non sono correlati".

Per eventuali segnalazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900.

Zoe Pederzini