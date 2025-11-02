"Retribuzioni più eque"

I numeri dell’occupazione in regione sono tutti sopra la media nazionale ma i conti sulle retribuzioni non tornano, soprattutto quelli delle donne e occorre intervenire con politiche mirate. Sono questi i temi al centro della discussione nell’Assemblea di Manageritalia Emilia-Romagna che si terrà domani – lunedì 3 novembre – a Dama - Tecnopolo Manifattura Emilia-Romagna in via Stalingrado 84/3 a Bologna.

Durante l’assemblea ci sarà anche un momento di confronto sui temi dell’innovazione tecnologia nelle Pmi oltre alla consegna degli attestati per le manager della regione che hanno concluso ‘Women On Board 2025’, il percorso formativo nato per favorire l’inclusione e l’accesso delle donne nei Consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private.

"Crescono i numeri dei manager, ma persiste la disparità retributiva tra uomini e donne. Per questo nel corso del 2026 ci impegneremo sulla Parità Retributiva, supportando i manager nell’acquisizione di competenze per rendere le aziende più eque" ha affermato Cristina Mezzanotte (nella foto), presidente di Manageritalia Emilia Romagna.