Retrospettiva per David Lynch

Si accendono le luci del Lumière sull’inquietante visionarietà di David Lynch. Grazie al progetto di distribuzione della Cineteca ’Il Cinema Ritrovato’ da domani arriva ’Lost Highway– Strade perdute’, nel restauro in 4K realizzato da Criterion, con la supervisione dello stesso David Lynch. A introdurre il film del 1997 sarà il critico e docente Roy Menarini, domani alle 11, mentre il 21 alle 14,30 terrà una lezione dedicata.

Ma già oggi inizia, sempre al Lumière, la retrospettiva ’David Lynch, The Wonderful Wizard’: alle 20 sarà proiettato ’Eraserhead’; domani alle 18 ’Velluto blu’. La settimana prossima, a cominciare da martedì, si mettono in fila ’The Elephant Man’, ’Cuore selvaggio’ e ’Fuoco cammina con me’. Ognuno naturalmente proposto in vari orari; e il calendario prosegue, per una full immersion nel mondo lynciano.