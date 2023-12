Il rettore Molari: “Aule e spazi aperti di notte contro la violenza in zona universitaria”

Bologna, 1 dicembre 2023 – L’emergenza abitativa che riguarda gli studenti, la movida senza regole in zona universitaria, il numero chiuso a Medicina e le considerazioni sulla carenza di personale sanitario. C’è molto che bolle nel calderone dell’ Anno che verrà per l’Alma Mater e Giovanni Molari, in visita nella sede del Carlino , passa in rassegna con rigore e precisione le prossime sfide che attendono il suo mandato da rettore dell’Ateneo. Dai nuovi posti negli studentati dei campus alla possibilità di aprire gli spazi della zona universitaria anche di sera, fino all’aumento delle risorse per la gestione del patrimonio immobiliare universitario: "Sono tutte misure che dovranno aiutarci a risolvere le problematiche più importanti", fa il punto Molari.

Il rettore Giovanni Molari

Rettore, il 2024 fa rima con ripartenza dopo che, gli ultimi anni, sono stati caratterizzati dalla pandemia, dalle guerre, dall’inflazione e dalla crisi energetica. Saranno dodici mesi di grandi progetti, insomma: su cosa si concentreranno gli investimenti dell’Alma Mater?

"C’è sempre più attenzione alla dimensione internazionale: dall’aumento dei rapporti con gli atenei stranieri al numero di studenti che arrivano dall’estero, già in aumento se guardiamo ai primi dati sulle immatricolazioni. Quasi il 50 per cento dei nostri corsi è internazionale, tra lezioni in inglese e percorsi in parallelo tra gli atenei. Puntiamo molto sull’America: dal rilancio della sede di Buenos Aires, per cui vedremo come si comporterà il nuovo governo, a quella di New York. Ma non guardiamo solo all’estero".

Quali altre strade volete percorrere?

"Con il Pnrr ci aspettano grandi investimenti per l’acquisto di attrezzature, che ci faranno fare un ulteriore salto di qualità. Poi c’è molta attenzione alla sostenibilità: questi giorni presenteremo un nuovo piano con azioni mirate, perché abbiamo consumi troppo alti, e non escludiamo di voler contribuire con una nostra produzione energetica".

Il patrimonio resta un tema delicato, sia per la necessità di nuovi spazi, sia per la valorizzazione di quelli esistenti. Lei ricorda che l’Unibo vanta «un milione di metri quadrati di superficie» da amministrare tra i vari campus. Come interverrete?

"Penso che solo il Cnr, a livello complessivo, abbia numeri simili (sorride, ndr ). Qui c’è un piano edilizio enorme e a bilancio ci sono quasi 300 milioni di euro per sistemare il nostro patrimonio. Aumentiamo anche la manutenzione: saranno dai 20 ai 25 i milioni di euro dedicati a questo ambito".

Da qui ci si collega al tema casa: per gli studenti, complici la bolla turistica e l‘inflazione, trovare una stanza è ormai un lusso. Come normare i bed and breakfast? E quali possono essere le strategie per aiutare gli universitari?

"Il discorso è ampio e complicato: non spetta all’Ateneo costruire studentati, eppure lo stiamo facendo. A Bologna abbiamo il 60 per cento di studenti fuorisede: siamo i primi in Italia e c’è stato un aumento ulteriore. Anche il turismo è in crescita quindi, di conseguenza, il numero dei b&b. C’è un problema serio a cui dare risposte e il nostro impegno va avanti insieme a Er.go: nei prossimi tre anni creeremo 800 nuovi alloggi per studenti. Ora ne abbiamo 1.700 circa, quindi l’aumento è consistente. Poi c’è l’accordo con la Regione sui trasporti per collegare le varie sedi, l’intesa con Tper per dare agli studenti abbonamenti agevolati, e il contributo affitti: mille borse da 600 euro ciascuna per aiutare i nostri iscritti con le spese. Abbiamo avuto oltre quattromila richieste al riguardo...".

Bologna è il vostro cuore e cervello: sulla città che investimenti ci sono? Continua il progressivo decentramento degli spazi?

"Ci stiamo concentrando sul Navile, completando la costruzione dei due dipartimenti di Chimica. Si svuotano così il ‘Ciamician’ e la sede di Chimica industriale, dove finirà Informatica".

L’occupazione degli spazi in zona universitaria riguarda anche il discorso sicurezza: negli ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti l’escalation di violenze. Come si colloca il ruolo dell’Ateneo?

"Intanto ringrazio tutte le forze dell’ordine, con le quali abbiamo un ottimo rapporto. Dal canto nostro abbiamo istituito uno sportello interno all’Università, dove potersi confrontare, oltre che una delega specifica verso l’inclusione e la diversità. Lavoriamo, soprattutto, alla possibilità di aperture serali in via Zamboni: ritengo fondamentale cercare di occupare quegli spazi nel miglior modo possibile".

Capitolo Garisenda: l’Alma Mater come può contribuire a salvare la torre?

"Offrendo conoscenze e competenze, come abbiamo fatto finora. E, anche per le prossime fasi, garantiremo il nostro impegno. Ho chiesto a Francesco Ubertini di coordinare il gruppo dell’Ateneo al riguardo. Noi ci siamo".

Unibo è fondamentale anche nell’ambito della ricerca sanitaria, parliamo di grandi progetti come la produzione delle cellule Car-T. E allo stesso tempo assistiamo a una carenza, ormai emergenza nazionale, di personale medico e infermieristico. Ci sono progetti e iniziative in vista?

"Continueremo a lavorare affinché l’attività di ricerca e assistenza in ambito medico dell’Ateneo sia messa in grado di contribuire sempre più e assieme al Policlinico, agli Ircss, si possa fare di Bologna un centro di riferimento per tutto il sistema sanitario nazionale. Per molte discipline c’è un cambio generazionale alle porte, lavoriamo con i Dipartimenti per programmare questo cambio. Per quanto riguarda i temi di ricerca, gli ambiti sono veramente tanti. Le Car-T sono uno di questi, ma sono veramente molti e sono stati coinvolti anche nei progetti del Pnrr".

Per quanto riguarda il tema del reclutamento del personale medico carente?

"Il numero di posti a Medicina, come ho avuto modo di dire più di una volta, è regolamentato dalla Conferenza Stato-Regioni. I numeri ce li hanno detti loro in questi anni. Se serve aumentare il numero dei medici noi, compatibilmente con la qualità dei nostri insegnamenti, con gli spazi e con le Scuole di specializzazione a disposizione, abbiamo dimostrato di poter crescere. Ma non sono d’accordo nel togliere il numero chiuso a Medicina: arrivare a 60mila non è un numero che possiamo gestire in maniera oculata, anche perché andiamo incontro al calo demografico. In questi anni abbiamo raccolto questa esigenza: a Bologna è stato attivato il corso di Medicina in inglese e ci sono i corsi di laurea a Forli e a Ravenna, dove abbiamo aumentato i numeri: Ravenna da 100 a 130, Forlì da 100 a 130, il corso di Medicina in inglese anch’esso da 100 a 130. Bologna da 390 posti è passata a 400, perché gli spazi sono quelli. C’è bisogno di un aumento? Ci penseremo, nei prossimi anni valuteremo, ma deve essere sempre una crescita controllata per mantenere l’alto standard dei nostri corsi di Medicina".