Rey Sciutto: "Da Masaccio a Khaby Lame"

Qual è stata la prima fotografia scattata nella storia? Che cos’è un Garpez? Che cosa unisce Khaby Lame a Masaccio? Soprattutto, a cosa serve la storia dell’arte? Queste domande e molte altre storie, curiosità, segreti, sono i protagonisti del libro Michelangelo non è una tartaruga e altre 8 cose che (forse) non sai sulla storia dell’arte (ElectaJunior) del divulgatore Rey Sciutto, chiamato Sacro Calabro Imperatore dai suoi quasi 235mila followers su Tik Tok. Di origini calabresi, appassionato di Alessandro Barbero – con cui spesso ’dialoga’ virtualmente – Sciutto si è trasferito a Bologna per studiare al Dams.

Il libro verrà presentato oggi alle 18 alla Coop Ambasciatori con Fabrizio Lollini, docente al dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, nonché ex professore dell’autore stesso. Da dove nasce il titolo?

"Nel corso dei miei studi Michelangelo è sempre stata una figura per me molto importante, quindi volevo che il titolo fosse dedicato a lui. Inoltre racchiude il contenuto del libro, in cui cerco di sdoganare i luoghi comuni attorno alla storia dell’arte. Molti sentendo il nome ‘Michelangelo’ pensano prima alla tartaruga ninja e poi all’artista, quindi è un gioco comunicativo che volevo portare avanti".

Un capitolo è intitolato ‘A che cosa serve la storia dell’arte?’. In che senso lo intende lei?

"È il mio capitolo preferito: ritengo che la storia dell’arte non passi mai, anche opere di 500 anni fa possono essere riadattate in dinamiche contemporanee, ed è quello che cerco di fare capire anche ogni giorno sui social. In una parte del libro spiego che il gesto iconico di Khaby Lame (influencer e tiktoker, ndr) era già presente nel medioevo, seppur in contesto religioso. Non ha inventato niente, l’ha riproposto in una chiave comica, e così accade anche nella storia dell’arte".

Lei parla anche di arte e intelligenza artificiale: è un nuovo mondo che si apre?

"Per me l’Ai è arte a tutti gli effetti, è solo un modo diverso di farla. È una novità non sempre ben accolta, ma son convinto che in una maniera o nell’altra – e la storia per ora mi ha sempre dato ragione – i progressisti vincano sempre".

