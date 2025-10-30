Riabilitazione per ictus e Parkinson: a Bologna guanti robotici e realtà virtuale / Video

Bologna, 30 ottobre 2025 – “Come un videogioco”. Due nuovi progetti di ricerca dell’Irccs Istituto delle scienze neurologiche (Isn) per potenziare la riabilitazione a casa dei pazienti, grazie a tecnologie interattive e immersive. Un guanto robotico (RoboHome) capace di tornare a far muovere mani e braccia bloccate da ictus e HomeVirtualRehab, un sistema di realtà virtuale che trasforma gli esercizi riabilitativi per la malattia di Parkinson in sfide interattive e immersive, dalle navicelle spaziali per i più giovani a simulazioni basate su sfoglia e mattarello per i più anziani. Il tutto utilizzabile direttamente nel salotto di casa del paziente.

Come funziona

“La telemedicina a portata di tutti”, guidati o supportati dal team della dottoressa Giada Lullini, della neuroriabilitazione dell’Isn. «La realtà virtuale aumenta gli stimoli percettivi cognitivi rendendo più veloce il sistema videoludico e innalzando le connessioni neuronali e di recupero dopo tali patologie», spiega Lullini. Idee con cui l’Istituto mira a “rivoluzionare” la riabilitazione neurologica domiciliare, garantendo una doppia capacità di risposta, dai circa 200 pazienti all’anno attuali ad oltre 400.

I vertici della sanità

"Un modo esemplare di fare ricerca, innovazione e visione della sanità emiliano-romagnola”, afferma Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la salute. L’Istituto mette a sistema competenze multidisciplinari, tecnologie e attività di sperimentazione clinica, generando benefici misurabili per la salute. Lo pensa anche Anna Maria Petrini, direttrice Ausl Bologna. “La riabilitazione neurologica portata a domicilio significa coniugare innovazione e umanità mettendo la persona al centro del percorso di cura”, aggiunge Petrini. “Dalla fase di laboratorio alla sperimentazione clinica, lavoriamo ogni giorno per promuovere una ricerca che porti a innovazioni con un impatto reale sulla vita quotidiana”, sottolinea Raffaele Lodi, direttore scientifico Irccs. Francesco Lombardi, neodirettore della Neuroriabilitazione dell’Isn chiude: “Siamo un luogo che permette di innovare, attraverso le migliori tecnologie del Paese”.