Riabilitazione, nuova terapia. Arriva il robot Moonwalker

Si chiama Moonwalker il nuovissimo robot per la riabilitazione con cui per la prima volta diventano possibili strategie riabilitative e terapeutiche per il paziente. Un passo in avanti importante, che fa di Bologna il centro di eccellenza per il presente ed il futuro della riabilitazione.

A finanziare il Moonwalker è l’Alma Mater Studiorum che ha scelto di installare il robot a Villa Bellombra nei laboratori (Joint Lab) condivisi con il Presidio Ospedaliero Accreditato.

L’inaugurazione dei Joint Lab sarà al centro del convegno ’Il Futuro della Riabilitazione’ giovedì prossimo (9 ottobre) dalle 9 alle 13 nell’aula corsi di Villa Bellombra (in via Casteldebole 10/7). Per i saluti istituzionali saranno presenti i professori Riccardo Rovatti, direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione Guglielmo Marconi’ - Dei e Paolo Pillastrini, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - Dibinem dell’Università di Bologna.

Nella seconda parte del convegno troveranno spazio le relazioni medico-scientifiche in ambito riabilitativo, di teleriabilitazione e robotica che negli ultimi anni hanno dato risposte positive nel trattamento di numerose e gravi patologie.