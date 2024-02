"Riale, corretto il taglio delle piante"

Licenza edilizia legittima e cinque alberi che non verranno tagliati, compresa la grande quercia. Il sindaco di Zola Davide Dall’Omo ribadisce la regolarità del procedimento amministrativo e autorizzativo dell’intervento edilizio di imminente realizzazione in via Catalani, a Riale, che fra le altre cose prevede l’abbattimento di undici alberi. "Questi esemplari che sono in area privata non sono tutelati per particolare pregio o valore ambientale, ma esclusivamente per le loro dimensioni e solo dal regolamento comunale del verde, non da vincoli o strumenti di rango superiore. Otto di questi non appartengono a specie autoctone mentre la quercia più volte citata rimarrà al suo posto insieme ad altri 4 alberi,polemiche spiacevoli e fuori luogo" chiarisce il sindaco.