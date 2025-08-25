Bologna: riaperta Strada Maggiore, chiuso un tratto di via Castiglione

Bologna, 25 agosto 2025 – Strada Maggiore è stata riaperta questa mattina, poco dopo le otto, dopo la chiusura che andava avanti dal 14 luglio.

Nella storica e cruciale arteria cittadina è stata rifatta la pavimentazione stradale e sono ripartite tutte le linee di autobus che erano state deviate. Quindi, da oggi, tutto regolare per i bus numero 14, 15, 19, 25, 27, 62.

Chiuso, invece, sempre da questa mattina un altro del centro storico: quello che va da piazza della Mercanzia fino a via Clavature. Anche questo caso la pavimentazione in basoli necessita di una totale manutenzione che non permette il traffico di mezzi.

I lavori di questo tratto di via Castiglione termineranno, secondo quanto comunicato dal Comune di Bologna, il 7 settembre. Ma i lavori di ripristino della lunga arteria proseguiranno secondo un programma che sarà di volta in vota, comunicato dagli uffici tecnici comunali.

Naturalmente questi sono solo alcune delle opere stradali che interessano la città, dove proseguono i lavori per il tram, ma anche in questi tutti i viali che circondano la città.

Viale Pietramellara, oggi, avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti sull’anello esterno tra Piazza delle Medaglie d’oro e Via Giovanni Amendola.

Viale Pepoli, oggi e domani, avrà dei restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti sull’anello esterno tra Via Roncati e il civico 10.

Viale Aldini, nei giorni 26 e 27 agosto, avrà dei restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti sull’ anello esterno tra il palo luce n° 148 e il palo luce n° 16.

Viale Panzacchi il 28 e 29 agosto, avrà dei restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale a tratti sull’anello esterno tra il palo luce n° 220/1 e il palo luce n° 228.