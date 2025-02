Riaperta una corsia della Porrettana

Si sblocca, almeno parzialmente, il transito sulla statale Porrettana, interrotto da domenica sera a causa di una frana nei pressi di Pioppe di Salvaro, al chilometro 61,400. Come previsto, da ieri sera l’Anas è riuscita a riaprire la strada con l’istituzione di un senso unico alternato. "Terminate le attività di disgaggio, rimozione del materiale franato e di pulizia del piano viabile – ha spiegato la società in una nota –, già da domani (oggi, ndr) proseguiranno le operazioni di sostituzione delle reti corticali in aderenza al pendio nonché il ripristino delle barriere paramassi danneggiate".

Una volta sostituite le barriere, grazie alle quali il distacco di terra e vegetazione dalla scarpata non è precipitato sulla carreggiata, la statale potrà essere riaperta in entrambi i sensi. L’operazione non dovrebbe richiedere tempi lunghi, ma nel frattempo chi percorre la Porrettana nelle ore di punta dovrà comunque mettere in conto potenziali code e disagi.