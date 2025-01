Riaperto al pubblico il gattile comunale

Terminata l’epidemia di parvovirosi, il gattile comunale è stato riaperto al pubblico. Era rimasto chiuso da metà ottobre fino a questa settimana, per consentire di curare i gatti presenti, contenere i contagi e applicare i protocolli sanitari necessari. La patologia non è trasmissibile all’uomo. La chiusura del gattile non ha comportato la sospensione dei servizi di urgenza, mentre è stato necessario sospendere le visite dei cittadini per l’adozione dei mici. In caso di segnalazioni o di bisogno (gatti feriti, incidentati o cuccioli, etc.), info al sito: comune.bologna.it/luoghi/rifugio-del-cane-e-del-gatto