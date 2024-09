Riaperto due anni dopo il rogo l’agriturismo Serra dei Gatti

Ci sono voluti oltre due anni, ma alla fine l’agriturismo Serra dei Gatti è rinato dalle sue ceneri come l’araba fenice. La nota attività sulla collina di Castelnuovo era stata praticamente rasa al suolo da un violentissimo incendio nella notte del 17 gennaio 2022. La devastazione era totale e l’obiettivo della riapertura sembrava lontano anni luce. Invece, la famiglia Venturini si è subito rimboccata le maniche e, anche con il sostegno e la solidarietà di tanti vergatesi che hanno organizzato diverse iniziative, è riuscita all’inizio di questa estate a riprendere il filo di una storia che sembrava compromessa. "Siamo ripartiti bene – raccontano la titolare Alessia Venturini e suo padre Marco –. Vanno ringraziati tutti quelli che ci hanno aiutato. I nostri clienti stanno tornando e sono felici di vedere tutto rimesso a nuovo, come lo avevano lasciato". Dell’agriturismo, ricorda Marco, "era rimasto solo un cumulo di macerie, ma lo abbiamo ricostruito uguale a come era prima, anche perché altrimenti sarebbe stata necessaria una nuova licenza edilizia".

La ricostruzione, tuttavia, non è stata una passeggiata: "È stato tutto molto complicato a causa del superbonus 110%: le imprese edili erano prese per il collo, oberate di impegni e non venivano mai. Trovare un ponteggio era come chiedere oro e i costi erano altissimi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Nei due anni e quattro mesi che siamo rimasti chiusi abbiamo tirato la cinghia e siamo andati avanti con l’azienda agricola e il campo di tiro annesso all’agriturismo, che è rimasto aperto". Inizialmente, il rogo sembrava partito da una canna fumaria, "ma in realtà non si è mai capito con esattezza – sottolinea Marco –: la distruzione è stata tale che anche i vigili del fuoco non sono riuisciti a definire con sicurezza l’origine dell’incendio". Ora il peggio è alle spalle e"siamo regolarmente aperti nei fine settimana, ben felici di poter ritrovare i nostri clienti".

e. b.