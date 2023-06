Riaperto il Percorso vita "Cantieri in tempi record"

Riaperto stamattina il Percorso vita che dal centro di Lavino, la frazione capoluogo di Zola Predosa, ogni giorno lungo le sponde del torrente Lavino attira decine e decine di sportivi, camminatori e persone in cerca di relax su sentieri e camminamenti che per quattro chilometri e mezzo portano sino a via Landa in territorio di Monte San Pietro. Dal 17 maggio scorso il Percorso vita era stato interdetto a tutti. Le esondazioni seguite alle forti alluvioni che hanno funestato un po’ tutti i fiumi e torrenti della provincia di Bologna avevano eroso intere porzioni del suo tracciato. La grossa portata delle acque piovane nel Lavino aveva distrutto anche il ponte che univa le due sponde dell’asta fluviale e il cippo in memoria di don Mauro Fornasari. "Non ci siamo persi d’animo – testimonia Davide dall’Omo, sindaco di Zola – e siamo intervenuti in tempi da record. Il cantiere ha preso il via il 19 giugno scorso. È stata creata una deviazione di 500 metri del tratto compromesso, dato che al momento non sarà possibile attraversare il torrente per proseguire sull’altra sponda dell’alveo. Con la nuova bretella appena realizzata si può, comunque, percorrere tutto il sentiero rimanendo sul lato adiacente alle casse di espansione. Con questi lavori siamo riusciti a recuperare il cippo dedicato a don Mauro Fornasari, portato via dalla furia dell’acqua piovana. Nei prossimi mesi contiamo di restaurarlo e riportarlo nel luogo in cui era stato posto. Abbiamo restituito alla nostra città una struttura molto vissuta da tutti e in tute le stagioni dell’anno".

Quant’è costato quest’intervento? "Il ripristino del Percorso vita – risponde il sindaco dall’Omo – rientra nel pacchetto dei primi lavori straordinari decisi dal Comune di Zola Predosa per cui sono stati stanziati circa 50mila euro, in parte provenienti anche dalle risorse destinate al Bilancio Partecipativo Spazio Comune 2023".

Lei si è molto arrabbiato anche sui social quando, in attesa dell’apertura dei cantieri, in tanti avevano violato le limitazioni poste nei tratti più pericolosi. "Per ben tre volte – racconta il sindaco – siamo stati costretti a ripristinare le transenne per fermare i curiosi".

Nicodemo Mele