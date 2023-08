Riapertura via Saffi Bologna, finito il cantiere sul Ravone. Si torna alla normalità

Bologna, 31 agosto 2023 - Domani via Saffi torna alla normalità. Si è concluso il cantiere sul torrente Ravone, con una settimana di anticipo, e dalle 10 di domattina il tratto interessato dai lavori di ricostruzione post alluvione ripristinerà il naturale scorrimento della viabilità, in direzione periferia.

Cantiere sul Ravone agli ultimi ritocchi

La circolazione veicolare sulla via, infatti, sarà consentita da subito in direzione periferia, mentre resterà - temporaneamente - interdetto il transito sulla corsia preferenziale in direzione centro, a partire da via Vittorio Veneto.

Anche il trasporto pubblico tornerà ai percorsi pre cantiere già da domani, sempre con direzione periferia.

Ma la riapertura completa è vicina, già prevista per i prossimi giorni, in cui sarà ripristinato l'assetto circolatorio precedente al cantiere anche nelle vie limitrofe, prima via San Pio V e poi via Malvasia, dove sarà riattivato il doppio senso di marcia entro lunedì prossimo, il 4 settembre.